Коц дал совет Зеленскому после введения санкций против Асада Военкор Коц: Зеленскому следует быть осторожнее с Асадом

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы проявить осторожность в отношении сирийского коллеги Башара Асада, написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Ранее глава САР иронично высказался о персональных санкциях со стороны украинского лидера.

Вообще Зеленскому следовало бы быть осторожнее <...>. Ухода Башара Асада требовали многие видные западные политики калибром посерьезнее <...>. И где теперь эти политики? — написал Коц.

В их числе военкор назвал экс-президента США Барака Обаму, бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон, экс-главу Франции Николя Саркози, бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, а также бывшего министра иностранных дел и внешней торговли Южной Кореи Пан Ги Муна.

Ранее Асад в интервью телеканалу «Соловьев Live» иронично отметил, что у него «нервное расстройство» с тех пор, как Зеленский ввел против него санкции в марте 2023 года. Президент Сирии подчеркнул, что украинскому коллеге удалось его рассмешить. Он напомнил, что Зеленский, до того как занять пост главы государства, был комиком.

Ранее Зеленский заявил, что в мире достаточно систем ПВО, а Украина не просила ничего свыше необходимого для «защиты жизни». Он подчеркнул, что невозможно забыть внутренние споры партнеров о военной помощи Киеву. Украинский лидер раскритиковал затягивание союзниками поставок систем ПВО и оружия из-за «внутренних политических игр и споров».