Коц дал совет Маску Военкор Коц посоветовал Илону Маску изучить труды «ястребов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Военкор Александр Коц посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску изучить труды «ястребов», чтобы многое в вопросах о НАТО «встало на свои места». В своем Telegram-канале журналист таким образом прокомментировал высказывания бизнесмена о существовании Североатлантического альянса.

Ранее Маск согласился с мнением миллиардера Дэвида Сакса о том, что военно-политический блок должен был прекратить существование после роспуска Организации Варшавского договора и распада СССР. Предприниматель подчеркнул, что его всегда интересовал вопрос целесообразности сохранения НАТО.

Никаких загадок. Россия-то, в отличие от СССР и ОВД, никуда не делась. Ее, как очевидно любому евроатлантисту, нужно раздробить на энное количество банановых республик и натравить их на Китай. И НАТО — главный инструмент для достижения данной сверхцели. Об этом писали многие видные западные идеологи, в том числе махровый русофоб Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска». Изучайте труды своих «ястребов», Илон. Многое встанет на свои места, — написал Коц.

До этого политолог Александр Перенджиев рассказал NEWS.ru, что заявления о прямом столкновении России и НАТО звучат на Западе все громче, поэтому РФ должна быть готова дать жесткий отпор. Так он прокомментировал новость о том, что в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах.