Кобылкин создал комиссию по недопущению деградации экосистемы в Норильске

https://static.news.ru/photo/9f5faece-ab28-11ea-ba67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подписал приказ о создании межведомственной комиссии по недопущению дальнейшей деградации экосистем в результате ЧП в Норильске. Её возглавит замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

В задачи комиссии входит определение сроков и разработка плана мероприятий по ликвидации последствий, связанных с разливом нефти, определение размера причиненного вреда, контроль за проведением ликвидационных работ, а также мониторинг состояния экосистем, — говорится в сообщении на сайте Минприроды

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального масштаба.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Ранее NEWS.ru писал, что МЧС сообщило о снижении уровня загрязнения воды и почвы на месте разлива дизтоплива в Норильске.