КНР призвала США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане

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Соединённые Штаты должны глубоко задуматься над словами президента России Владимира Путина о трагических последствиях провала американской миротворческой миссии в Афганистане. Такое мнение высказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит ТАСС.

1 сентября Путин заявил, что США 20 лет пытались внедрять свои стандарты в Афганистане, результатом стали только трагедии и потери. Такой итог можно назвать нулевым и даже отрицательным.

Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась, — цитирует Вэньбиня агенство.

По словам китайского дипломата, попытки США насаждать американскую демократию в Афганистане привели лишь к неразберихе и хаосу. Это стало причиной поражения.

В Пекине отмечают, что ни одна страна в мире не вправе заявлять, что её модель социально-экономического развития наиболее удачная.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден должен извиниться перед согражданами за произошедшее в Афганистане.