https://static.news.ru/photo/75e73bda-cd88-11e9-aaef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дина Пьяных/ТАСС

Книга соболезнований будет открыта в диппредставительстве РФ в Египте 4–5 сентября в связи со смертью посла Сергея Кирпиченко. Дипломат скончался на 69-м году жизни.

В связи с безвременной кончиной С. В. Кирпиченко 4–5 сентября в посольстве России в Египте будет открыта Книга соболезнований, — сообщило посольство в Facebook.

Кирпиченко представлял интересы России в Египте с 2011 года.

Как писал News.ru, Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался 2 сентября в одной из больниц Каира. Кирпиченко родился в семье арабистов, окончил МГИМО. Сергей Вадимович в разное время был дипломатом в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, Сирии, Иордании, Ливии. Его дети пошли по стопам отца и также работают в российском МИДе.