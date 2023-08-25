Книгоиздатели в России практически перешли на отечественную бумагу РБК: книжная отрасль в России на 95% перешла на отечественную бумагу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Книгоиздатели в России на 95% перешли на отечественную бумагу из-за европейских санкций, в результате которых поставки мелованной бумаги в РФ были запрещены, сообщает РБК со ссылкой на представителей групп «Эксмо-АСТ», «Альпина» и «Парето-Принт». Эту информацию подтвердили также и в Минцифры. В ведомстве отметили, что потребность книжной отрасли в офсетной бумаге в России полностью покрывается собственным производством.

По данным РБК, после ввода ограничений на поставки бумаги из Европы, Россия на 300% увеличила закупки в азиатских странах. Несмотря на это, общая доля импортированной бумаги в России составляет около 5% от общего объема. Представители групп «Эксмо-АСТ» и «Альпина» подчеркнули, что практически не пользуются бумагой из Китая при работе с книгами, а ее доля на российском рынке ничтожно мала. Они отметили, что закупают бумагу в России и Белоруссии.

Как заявлял ранее президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, себестоимость производства книг на фоне подорожания бумаги и типографских услуг выросла с начала года более чем на 30%. По его данным, кризис в полиграфическом сегменте назрел еще в 2021 году, а текущая геополитическая обстановка усугубила кризис, вызвав дефицит полиграфических мощностей и рост себестоимости.