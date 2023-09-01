Книгоиздатели и музыкальные сервисы начнут внесудебную борьбу с пиратством Книжная отрасль и музыкальные сервисы присоединятся к антипиратскому меморандуму

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Книжная отрасль и музыкальные сервисы присоединятся к антипиратскому меморандуму, передает ТАСС со ссылкой на замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Антипиратский меморандум регламентирует внесудебное удаление ссылок на страницы с нелегальным контентом в поисковой выдаче по требованию правообладателей. По сей день книгоиздателям приходилось решать вопрос о пиратском контенте индивидуально через суд.

Буквально на днях мы провели большое мероприятие с участием всех отраслевых организаций и приняли решение <…> включить в [антипиратский меморандум] и представителей книжной индустрии, и музыкальных сервисов. Это очень знаковое решение, — сказал Субботин.

По словам Субботина, с 2018 года из поисковой выдачи удалено уже более 100 млн пиратских ссылок.

Меморандум о защите авторских прав в Интернете вступил в силу 1 ноября 2018 года. Изначально он должен был действовать до 1 сентября 2019 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. В 2021 году Роскомнадзор продлил работу этой регулирующей инициативы.