12 ноября 2025 в 10:01

Клюквенный соус вместо томатного: готовлю идеальные шведские фрикадельки по этому рецепту

Эти фрикадельки — воплощение скандинавского уюта. Нежные, ароматные, с двумя соусами — нежным сливочным и ярким ягодным, они нравятся и взрослым, и детям.

Для фрикаделек мне понадобится: фарш (700 г), яйцо (1 шт.), лук (1 шт.), чеснок (2 зубчика), панировочные сухари (50 г), молоко (50 мл), соль, перец. Для сливочного соуса: сливочное масло (30 г), мука (30 г), бульон (500 мл), соевый соус (1 ст. л.), горчица (1 ч. л.), сливки (150 мл). Для ягодного соуса: клюква (500 г), сахар (150 г), цедра лимона, вода (40 мл).

Лук и чеснок измельчаю. Панировочные сухари замачиваю в молоке на 10 минут. Фарш смешиваю с яйцом, луком, чесноком и размоченными сухарями. Солю, перчу и тщательно вымешиваю. Формирую небольшие фрикадельки одинакового размера. Обжариваю на сковороде со всех сторон до румяной корочки. Для сливочного соуса в сотейнике растапливаю масло, добавляю муку и готовлю 1–2 минуты. Постепенно вливаю бульон, постоянно помешивая. Добавляю соевый соус и горчицу. Томлю 5–7 минут, затем вливаю сливки и прогреваю. Для ягодного соуса клюкву с сахаром и водой провариваю 10 минут до размягчения ягод, добавляю цедру лимона. Подаю фрикадельки, политые сливочным соусом, с ягодным соусом отдельно.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

