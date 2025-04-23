Мечтаете о сладкой клубнике прямо на балконе? Это реально! Следуйте простым правилам — и уже через 2 месяца соберете ведро ягод с одного горшка.
Секреты урожая клубники на балконе
- Выбор сорта.Только ремонтантные сорта: «альбион», «королева Елизавета II», «сан андреас».
- Правильный горшок. Объем не менее 5 литров с дренажными отверстиями. На дно — 3 см керамзита.
- Чудо-грунт. Смешайте: 60% кокосового волокна, 30% биогумуса, 10% перлита. Добавьте 1 ст. л. костной муки на горшок.
- Хитрый полив. Только теплой водой + 1 раз в неделю с йодом (3 капли на литр).
- Секретное питание. Раз в 10 дней: банановый настой (шкурка на 3 дня в воде), дрожжевая подкормка (10 г на 1 л сахара).
Главные лайфхаки
- Поворачивайте горшок раз в 3 дня для равномерного освещения.
- Удаляйте первые 5 цветоносов — потом урожай будет больше.
- Опрыскивайте листву раствором борной кислоты (1 г на 5 л).
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