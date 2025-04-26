Клубничники на сметане: простой рецепт — волшебный десерт

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Мечтаете о нежном десерте, который тает во рту? Эти сочники с клубникой и творожной начинкой — настоящее наслаждение! Они готовятся просто, а результат впечатляет.

Ингредиенты для теста:

мука — 340 г;

сливочное масло — 100 г;

сметана — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

сода — 0,25 ч. л;

соль — 1 щепотка.

Для начинки:

творог — 300 г;

клубника — 100 г;

сахар — 40 г;

сметана — 35 г;

яичный белок — 1 шт.;

ванилин — по вкусу.

Приготовление:

Просеянную муку смешайте с содой и солью. Добавьте натертое замороженное масло и перетрите в крошку. Влейте сметану с яйцом, замесите тесто и уберите в холодильник на 20–30 минут. Смешайте творог, сахар, сметану, белок и ванилин. Взбейте блендером до гладкости. Раскатайте тесто, выложите начинку и клубнику, сформируйте сочники. Смажьте желтком и запекайте 15–17 минут при 190 °C.

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