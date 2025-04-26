Мечтаете о нежном десерте, который тает во рту? Эти сочники с клубникой и творожной начинкой — настоящее наслаждение! Они готовятся просто, а результат впечатляет.
Ингредиенты для теста:
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мука — 340 г;
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сливочное масло — 100 г;
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сметана — 100 г;
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яйцо — 1 шт.;
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сода — 0,25 ч. л;
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соль — 1 щепотка.
Для начинки:
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творог — 300 г;
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клубника — 100 г;
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сахар — 40 г;
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сметана — 35 г;
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яичный белок — 1 шт.;
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ванилин — по вкусу.
Приготовление:
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Просеянную муку смешайте с содой и солью. Добавьте натертое замороженное масло и перетрите в крошку. Влейте сметану с яйцом, замесите тесто и уберите в холодильник на 20–30 минут.
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Смешайте творог, сахар, сметану, белок и ванилин. Взбейте блендером до гладкости.
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Раскатайте тесто, выложите начинку и клубнику, сформируйте сочники.
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Смажьте желтком и запекайте 15–17 минут при 190 °C.
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