Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» упрекнули в безграмотности

https://static.news.ru/photo/10fc665c-afcb-11ea-bc57-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/chgktv

Пользователь Pikabu с ником Abortubil назвал позором работу редакторов интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?». По его мнению, они не проверяют на адекватность вопросы, которые им присылают.

Так, по его словам, на игре 14 июня был задан вопрос, на который «заведомо невозможно ответить».

Ведущий показал стилизованное изображение, размещенное в 2007 году на памятной марке, и попросил сказать, что обозначено белым цветом. Знаток ответил, что белые квадраты обозначают людей, ходящих по музею. Правильный ответ оказался другим: «белым цветом обозначены химические элементы, которые не были открыты на момент создания таблицы Менделеева».

То есть, по мнению ведущего, белая область сверху и два квадрата по углам внизу — это тоже элементы? Или игрок должен был догадаться, что смысл имеют не все белые области, а только четыре квадрата в закрашенных зонах? Более того, авторы хотят сказать, что на момент издания периодической таблицы науке не были известны лишь четыре элемента (скандий, галлий, германий, технеций)? — удивился Abortubil.

Пользователь назвал редакторов безграмотными, отметив, что на «стилизованном изображении» должно быть намного больше белых квадратов, так как многие из известных сегодня химических элементов не были открыты к моменту создания таблицы, пишет Lenta.ru.

Практически единственное интеллектуальное шоу, созданное в нашей стране, скатывается известно куда. Редакторы отказываются работать и проверять на адекватность вопросы, которые им присылают, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в интеллектуальную телепередачу «Что? Где? Когда?» вернулся Александр Друзь. Магистр интеллектуального казино был отстранён от эфира в феврале 2019 года из-за скандала, который разразился после того, как Илья Бер обвинил его в попытке подкупа. Он заявил, что знаток пытался получить правильные ответы на вопросы игры, предложив взамен часть выигрыша. Друзь подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, однако, по его версии, предложение исходило от Бера. После скандала тот также был отстранён от работы.