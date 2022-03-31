Клуб Virtus.pro выступил против дискриминации россиян в киберспорте

Представители российского клуба Virtus.pro в беседе с NEWS.ru высказались против дискриминации граждан РФ в киберспорте, в том числе выступающих в составе зарубежных команд. В Virtus.pro добавили, что «отдельными активистами ведётся кампания» по бойкотированию участников соревнований из РФ, как отдельных профессионалов, так и целых коллективов.

Международная соревновательная сцена становится практически недоступна для игроков [из РФ], а стримеров просто увольняют. Наш клуб представляют ребята из России, Украины, Казахстана и Латвии, при этом для нас не имеет значения национальность, нам важны способности и желание достигать поставленных целей совместно. Virtus.pro выступает против дискриминации, которую продвигают наши коллеги, и предлагает возможность продолжить профессиональную карьеру игрокам и стримерам, чьё гражданство послужило поводом для сокращения или ущемления их прав, — добавили в Virtus.pro.

В клубе подчеркнули, что рассмотрят каждое письмо киберспортсменов с заявлениями о дискриминации на почве гражданства. Там также заявили, что подобных обращений уже более 100.

Под ударом не только игроки и стримеры, но и сотрудники зарубежных организаций с российским гражданством. Поэтому мы надеемся, что и другие российские или международные клубы, не одобряющие дискриминацию, поддержат нашу инициативу. Мы чувствуем, что поступаем правильно, — подытожили в Virtus.pro.

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