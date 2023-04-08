«Клонов полно»: в «Игроведе» отреагировали на дефицит наборов «Монополии» Основатель «Игроведа»: в России полно клонов «Монополии», дефицит игры не скажется на рынке

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Настольная игра «Монополия»

Дефицит «Монополии» в России существенно не скажется на рынке настольных игр, заявил NEWS.ru сооснователь сети магазинов «Игровед», гендиректор издательства «Стиль жизни» Александр Пешков. По его словам, в стране продолжат продаваться клоны и подделки культовой настольной игры. Кроме того, он подчеркнул, что более редкие версии оригинальной «Монополии» также не исчезают из продажи.

Наборы «Монополии» заканчиваются. В наших магазинах еще есть некоторые виды, но не самые ходовые. Базовых «Монополий» нет, а более редкие версии есть. Существует масса клонов «Монополии», что не очень хорошо, но факт. Называть я их не буду — не хочу рекламировать плагиат, пиратские игры. Этого добра хватает, — сказал Пешков.

Кроме того, он заявил, что существует огромное количество настольных игр, которые, по его мнению, гораздо лучше и интереснее «Монополии». Российскому потребителю, считает Пешков, дали шанс узнать о других настольных играх, эволюционировавших далеко за пределы классического представителя жанра. Бизнесмен предположил, что россияне найдут альтернативу полюбившейся игре.

«Монополии» почти 100 лет, человечество не стояло на месте и придумало другие интересные игры. Их масса, в том числе производимых в России, и они точно никуда не денутся. Под тысячу игр, а «Монополий» три — пять видов. Это никак не повлияет на выбор, люди смогут найти что-то подходящее для своего досуга. Ничего страшного и глобального нас не ждет, — заключил Пешков.

О том, что на российских прилавках стали заканчиваться игровые наборы «Монополии», ранее сообщило агентство РБК. Так, ее уже нельзя заказать в магазинах сети «Мосигра» и Hobby Games, запасов товара на складах уже нет. Как рассказал представитель «Мосигры», производитель «Монополии», компания Hasbro, прекратил поставки настольных игр в 2022 году. Будут ли они возобновлены позднее, неизвестно. Параллельный импорт также не поможет в пополнении запасов, поскольку правила игры и элементы набора необходимо переводить на русский язык.