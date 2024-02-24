Реальные масштабы коррупции с выделяемыми США средствами на военную помощь Украине если и станут известны, то еще очень не скоро, предположил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его мнению, схемы разворовывания денег отработали еще в Афганистане.

Истинные масштабы грандиозного дербана средств, выделенных на помощь Украине, мы узнаем, — если узнаем, — еще очень нескоро. Многочисленные схематозы давно отработаны в том же Афганистане, где американцы, например, строили бензоколонки за $40 млн каждая. Для коррупционеров война на Украине — настоящий клондайк. И в их интересах, чтобы она не заканчивалась как можно дольше, — написал Коц.