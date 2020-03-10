https://static.news.ru/photo/28c0321e-62c8-11ea-9dc6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета федерации Андрей Клишас прокомментировал предложение депутатов Государственной думы Валентины Терешковой и Александра Карелина об отмене ограничений по числу президентских сроков в Основном законе. По его словам, есть все необходимые конституционные полномочия для реализации этой инициативы.

По его словам, депутаты должны принять решение и соответствующие изменения в законопроект об изменении Конституции, передаёт РИА Новости.

Все необходимые конституционные полномочия для принятия решения по предложениям депутатов Карелина и Терешковой у Думы есть. Решение должны принять депутаты и внести соответствующие изменения в проект закона о поправке, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Терешкова высказалась за снятие ограничений на число президентских сроков после принятия поправок в Конституцию РФ. По её словам, необходимо заложить в законодательстве возможность для действующего президента вновь избираться на данную должность, если того потребует ситуация или люди.

В «Единой России» заявили, что намерены поддержать инициативу. Депутаты от КПРФ, напротив, будут голосовать «против».