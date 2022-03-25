Клишас заявил, что в России не будут преследовать за использование VPN

Российские власти не будут преследовать граждан по закону за использование сервисов VPN, заявил РБК председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Ранее он допустил возможность ограничения ресурсов, позволяющих обходить блокировку в Сети.

Когда речь идёт об ответственности, она должна быть чётко совершенно прописана в законе. Такой ответственности в законе нет для граждан. Такой ответственности в законе нет, — заявил Клишас, отвечая на вопрос об ответственности за использование VPN.

В России может быть введён запрет VPN-сервисов и ресурсов, которые позволяют обходить блокировку сайтов и соцсетей, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 22 марта. При этом россиян не будут привлекать к ответственности за их использование.

VPN-сервисы позволяют получить пользователям доступ к заблокированным в России соцсетям Instagram и Facebook (обе платформы признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков допустил, что любое взаимодействие с этими ресурсами со временем может быть признано экстремистским, несмотря на уверения властей в обратном. Поэтому пользователям данных соцсетей стоит быть настороже.