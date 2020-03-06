https://static.news.ru/photo/5235b25c-5fa0-11ea-9477-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по изменениям в Конституции не обсуждала вопрос о запрете высшим должностным лицам страны владеть иностранной недвижимостью. Таких предложений также нет в докладе по поправкам в законодательство, которые не вошли в Конституцию. Об этом заявил глава комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

На уровень Конституции были подняты те ограничения, которые уже существуют в действующем законодательстве. Там нет ничего нового в этой части. Расширен только перечень субъектов, на которые эти ограничения распространяются, — заявил Клишас журналистам ТАСС.

Он подчеркнул, что нормы по запрету владения иностранной недвижимостью никогда не было на рабочей группе. Парламентарий не видит в её введении необходимости.

Я считаю, что те ограничения, которые сейчас сформулированы в проекте поправок, достаточны, — подчеркнул парламентарий.

Журналисты «Ведомостей» ранее сообщали со ссылкой на свои источники, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошёл в поправки из-за того, что десяткам чиновником пришлось бы покинуть свои посты. Эксперты отметили, что, возможно, такая норма появится в федеральном законе позднее.

NEWS.ru писал, что российский лидер Владимир Путин поручил руководителям думских фракций провести просветительскую работу в преддверии всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.