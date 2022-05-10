Клишас: в России не запретят упоминать в СМИ людей, покинувших страну

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не введут закон, предполагающий запрет на упоминание в СМИ тех людей, которые покинули страну, написал член Совфеда РФ Андрей Клишас в своём Telegram-канале. Ранее о разработке данного законопроекта в интервью РИА Новости заявил сенатор Сергей Цеков. Политик посчитал, что артисты, уехавшие из страны, — это «антироссийские люди, имена которых надо забыть».

Никаких законов с запретами упоминать в СМИ имена людей, которые покинули страну в последние месяцы, в России не будет, — заявил Клишас.

Одни знаменитости уехали из России, не планируя скорого возвращения, другие заявили, что покинули страну на время лечения, работы или отпуска. Самое популярное направление — Израиль. Эту страну, по сообщениям СМИ, выбрали певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин, телеведущие Ксения Собчак и Иван Ургант, музыкант Андрей Макаревич.

Режиссёр Рената Литвинова и певица Земфира пребывают во Франции, жена Фёдора Бондарчука актриса Паулина Андреева и телеведущая Анастасия Ивлеева — в Турции. Актриса Чулпан Хаматова перебралась в Латвию, продюсер Андрей Разин — в США, актриса Ингеборга Дапкунайте — в Бельгию, певица Вера Брежнева — в Италию. Телеведущая Ксения Бородина проводит время в ОАЭ, поэтесса Вера Полозкова переехала в Индию.

Кинокритик Антон Долин, журналистка Лилия Гильдеева и блогер, телеведущая Айза, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, пока не раскрыли нового места своего проживания.