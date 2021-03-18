Клишас: в РФ могут замедлить и другие соцсети, не только Twitter

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал, что в России могут замедлить и другие соцсети помимо Twitter, если они откажутся выполнять требования законодательства РФ.

У нас не только Твиттер, любые социальные сети, любые Интернет-ресурсы должны действовать в соответствии с российским законодательством, — заметил сенатор.

По его мнению, если руководство сервисов не выполняет требования российских законов, то к ним могут быть применены ограничительные меры, в том числе и замедление траффика. При этом, такие меры могут коснуться любых зарубежных соцсетей, передаёт «Парламентская газета».

16 марта заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин выступил с заявлением, что соцсеть Twitter может быть заблокирована в России в течение месяца, если за указанный срок сервис не удалит запрещённую информацию.

Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что пользователи не смогут обойти блокировку соцсети Twitter в России. По его словам, на текущий день власти страны способны эффективно ограничить доступ к интернет-ресурсу.