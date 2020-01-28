Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил, что изменения в Основном законе улучшат благосостояние россиян.
В беседе с РИА Новости Клишас
15 января президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Глава государства предложил ряд поправок в Конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством. Президент учредил рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон РФ. Как сообщал NEWS.ru, 16 января Путин провёл первое установочное заседание рабочей группы.
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