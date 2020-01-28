https://static.news.ru/photo/da6a6604-41b4-11ea-aae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил, что изменения в Основном законе улучшат благосостояние россиян.

В беседе с РИА Новости Клишас подчеркнул , что основной общественный запрос касается повышения уровня жизни и финансовой обеспеченности социально незащищённых категорий граждан. Именно с этой целью в Конституции предлагается закрепить гарантии минимального размера оплаты труда и зафиксировать обязательства по индексации социальных выплат и пенсий. Сопредседатель рабочей группы отметил, что благосостояние граждан с низким уровнем дохода быстро повысится в случае внесения соответствующих конституционных правок.

15 января президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Глава государства предложил ряд поправок в Конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством. Президент учредил рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон РФ. Как сообщал NEWS.ru, 16 января Путин провёл первое установочное заседание рабочей группы.