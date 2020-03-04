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Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон России Андрей Клишас прокомментировал формулировку, в которой говорится о «переданной предками веры в Бога».

По словам сенатора, данная поправка в первую очередь имеет отношение к правдивости целых исторических пластов. Формулировка с упоминанием Бога, подчеркнул Клишас, никак не противоречит Конституции, по которой граждане РФ могут исповедовать любую религию, либо же не исповедовать никакой.

Сопредседатель рабочей группы по поправкам отметил, что предки жителей России именно с верой в Бога строили государство. С ней же они погибали за Отечество и создавали великие произведения искусства.

Они жили с верой, строили наше общее государство, создавали эту культуру с пониманием того, что есть определённые идеалы, есть Господь, который так или иначе оценивает их поступки, — цитирует Клишаса «Царьград».

Как заявил сенатор, Россия является светским государством, однако этот факт никак не исключает уважения к традиционным религиям. По мнению политика, упомянутая светскость не противоречит тому, что в Основном законе может быть упомянут Бог.

Как ранее передавал NEWS.ru, после внесения в Конституцию поправки с упоминанием Бога государство не потеряет светский характер. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.