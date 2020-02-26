https://static.news.ru/photo/3fcd963a-58a1-11ea-b0c7-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование по поправкам к Конституции России можно провести 22 апреля текущего года, считает сенатор и сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. С соответствующим предложением он обратился к президенту Владимиру Путину.

Владимир Владимирович, позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования, — сказал он на встрече рабочей группы с главой государства.

Внести изменения в основной закон страны Владимир Путин предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию.

В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Большая часть поправок, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства.

Сейчас рабочая группа активно их обсуждает, так как большинство регионов уже передали свои предложения в Совфед. В основном они составлены в письменной форме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин одобрил закрепление особого отношения к детям в Конституции РФ. Он добавил, что в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребёнку.