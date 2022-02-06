Клишас подверг сомнению ряд положений инициативы о самообороне

Ряд положений законопроекта о расширении пределов допустимой самообороны является спорным и избыточным, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передаёт РИА Новости. В частности, он раскритиковал идею разрешать обороняющемуся применять любое насилие при посягательстве на имущество.

Спорной новеллой законопроекта является предложение дать обороняющемуся право применять любое насилие (в том числе наносить тяжкие телесные повреждения), если нападающий посягнул на любое имущество, находящееся в жилище (например, продукты питания), — сказал Клишас.

По его словам, в этом случае исключается необходимость для обороняющегося соотносить степень опасности посягательства с наносимым злоумышленнику вредом. Сенатор добавил, что авторы инициативы предлагают оценивать степень опасности при посягательстве на жизнь, но не оценивать её при посягательстве на имущество, что является очень спорным вопросом.

Кроме того, как отметил Клишас, положение представляется избыточным, поскольку в существующем законодательстве уже есть разрешение на самооборону от опасного для жизни посягательства не только в жилище, но и в любом месте. Он подчеркнул, что основные споры в обществе ведутся не на тему самообороны от опасного для жизни посягательства, а касательно пределов самообороны, когда посягательство не угрожает жизни.

Ранее судебный представитель Василий Воробьёв заявил, что считает маловероятным одобрение депутатами законопроекта. Инициативу, отменяющую пределы допустимой самообороны при защите собственной жизни, здоровья родных и имущества предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов.