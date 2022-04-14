Клишас поддержал запрет на перепечатку западных СМИ с данными о спецопераци

В Совфеде обсуждается поправки в законодательство, которые предусматривают право Генпрокуратуры России отзывать у СМИ регистрацию за публикацию недостоверных сведений о ВС РФ, в том числе перепечатанную из западных изданий. Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал эту инициативу, подчеркнув, что о цензуре речи не идёт, пишут «Известия».

Он отметил, что российские журналисты не имеют права бездумно перепечатывать информацию зарубежных изданий. Это закреплено в законе от 1992 года, устанавливающего ответственность отечественных СМИ за публикуемую информацию.

Сенатор добавил, что в условиях проведения спецоперации на Украине распространение недостоверных сведений необходимо пресекать максимально быстро.

Я считаю верным существование механизма по пресечению фейков. Ни о какой цензуре речь не идёт. Мы говорим лишь о том, как побудить журналистов исполнять установленные законом обязанности, — сказал Клишас в интервью изданию.

Накануне стало известно, что закон о внесудебном прекращении деятельности СМИ может быть принят 18 мая. Он будет распространяться как на отечественные, так и на зарубежные издания. В Госдуме срочность принятия закона объяснили тем, что в последнее время большое количество российских СМИ блокируются без какого-либо решения суда на территории западных государств.