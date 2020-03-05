https://static.news.ru/photo/b41daa34-5efa-11ea-ba31-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправка в Конституцию о неотчуждаемости территорий России выбьет почву из-под ног тех, кто призывает к отказу от Крыма, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его мнению, если в Основной закон прописать, что нельзя отчуждать территории РФ, то желающие это сделать потеряют свою социальную базу.

После этих поправок крикуны потеряют почву под ногами, потому что их призывы не будут реализованы, — цитирует Клишаса РИА Новости.

Он добавил, что парламентарии изучат вопрос, не следует ли ужесточить ответственность за такие призывы или ввести за это уголовное наказание, поскольку речь идёт о торговле суверенитетом народа.

Отмечается, что в поправке говорится о том, что действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. В качестве исключений называются делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы с сопредельными государствами.

Как сообщал NEWS.ru, внеплановые заседания заксобраний регионов России назначили на 12 марта. На них планируется утвердить поправки в Конституцию.