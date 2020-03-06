https://static.news.ru/photo/6bf891de-5f85-11ea-97fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие поправки в Конституцию РФ невозможно разбить по главам из-за их сквозного характера, поэтому голосовать необходимо за законопроект в целом, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Достичь результатов, которые поставлены перед нами президентом и людьми, которые внесли эти предложения, возможно, если мы будем реализовывать все эти меры в комплексе, поэтому людям будет предложено голосовать за законопроект в целом, — сказал Клишас в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Он также отметил, что Центризбирком должен чётко изложить содержание всех поправок, так как многие граждане «постоянно ищут подвох».

Как ранее писал NEWS.ru, провести просветительскую работу в преддверии предстоящего всероссийского голосования по поправкам в Конституцию поручил руководителям думских фракций президент РФ Владимир Путин.