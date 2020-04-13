Клишас назвал «избыточной» идею по ужесточению наказания за травлю в Сети

https://static.news.ru/photo/aa01c692-7daf-11ea-8a37-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал предложение от члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича по ужесточению уголовной ответственности за угрозы и клевету в Интернете.

Предлагаемые изменения практически полностью дублируют действующие нормы Уголовного кодекса, юридически не проработаны, в связи с чем являются избыточными, — отметил он.

Он также напомнил сенаторам о необходимой кропотливой юридической проработке предлагаемых изменений.

В первую очередь это касается соразмерности наказания тяжести совершённого преступления, — подчеркнул Клишас.

По его словам, в случае принятия нового законопроекта наказание за угрозы в Интернете превысит по срокам статью за доведение до самоубийства, передаёт «Интерфакс».

Вызывает сомнения, что клевета, размещённая в сети Интернет, в шесть раз опаснее клеветы в СМИ, — подытожил он.

NEWS.ru ранее сообщал о заявлении сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрея Клишаса.