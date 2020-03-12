https://static.news.ru/photo/46d5fe3e-6465-11ea-8d6d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация, связанная с распространением коронавируса, вряд ли скажется на планах по проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В России такой эпидемии нет. Есть случаи заражения. В основном люди из Европы прибывают. Не думаю, что это каким-то образом может существенно сказаться на голосовании, — рассказал ТАСС парламентарий.

Ранее NEWS.ru писал, что рекомендации по перенесу общероссийского голосования 22 апреля по поправкам в Конституцию из-за распространения коронавируса пока не поступали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока данный вопрос никак не обсуждается, однако власти внимательно следят за ситуацией с заболеванием.

Госдума на пленарном заседании 11 марта приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.

Общенародное голосование за поправки в Конституцию РФ пройдёт 22 апреля. Этот день объявлен выходным для граждан страны.