Клишас: антивоенный пост в соцсетях не может быть поводом для преследования

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что закон о наказании за фейки о Вооружённых силах РФ не запрещает освещения различных точек зрения по поводу достоверных фактов, связанных с действиями войск РФ. Он подчеркнул, что пост в соцсетях, направленный против действий на Украине, не может стать причиной уголовного преследования, пишет РИА Новости.

Если это выражение позиции человека, я считаю, что нет, [не станет], — сказал Клишас.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон о наказании за фейки о деятельности Вооружённых сил РФ соответствует ситуации, когда против страны развёрнута тотальная информационная война. Официальный представитель Кремля отметил, что положения закона жёсткие, но при этом они должны выполняться.

Позже президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за границей в целях защиты интересов России и её граждан. Также подписан закон об административной ответственности за публичные действия, которые направлены на дискредитацию исполнения госорганами России своих полномочий за пределами страны.

Ответственность вводится за распространение фейков в отношении таких структур, как посольства, Росгвардия, диппредставительства, МЧС, прокуратура. Максимальное наказание по закону об уголовной ответственности предусматривает 15 лет лишения свободы. Ответственность за ложную информацию о работе госорганов за рубежом будет аналогична той, что уже предусмотрена за распространение фейков о ВС РФ.