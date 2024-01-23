Клип с мужчинами в бикини лишил ТНТ Music миллиона рублей Суд оштрафовал ТНТ Music на 1 млн рублей из-за клипа с мужчинами в бикини

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Телеканал ТНТ Music оштрафовали на миллион рублей из-за трансляции клипа, в котором мужчины танцевали в бикини и с нанесенным макияжем, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Соответствующее решение Басманный суд Москвы вынес по статье о демонстрации ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в конце декабря 2023 года.

Отмечается, что протокол на российский телеканал был составлен из-за клипа Regard, Years & Years — Hallucination со знаком «16+». По ходу ролика героев иногда показывают крупным планом, а в конце несколько секунд посвящены танцу двух мужчин. Эксперты усмотрели в жестах участников клипа «выражение сексуального взаимодействия между лицами одного пола». В настоящее время ролик нельзя посмотреть на YouTube в России, поскольку лейбл VEVO запретил его к показу в стране.

Ранее сообщалось, что с декабря 2022 года Роскомнадзор выписал около 100 административных протоколов за демонстрацию несовершеннолетним ЛГБТ-контента и пропаганду на телевидении или в онлайн-кинотеатрах. Общая сумма выписанных за год штрафов составила более 50 млн рублей.