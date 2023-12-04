Клининг-эксперт рассказала о распространенных ошибках при уборке Клининг-эксперт Гершензон посоветовала сразу удалять сложные загрязнения

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Одной из распространенных ошибок является нежелание удалять сложные загрязнения до генеральной уборки, рассказала клининг-эксперт Елена Гершензон. В разговоре с LIFE.ru она подчеркнула, что лучше убрать их сразу же, чтобы пятна не успели застыть и стать более устойчивыми к выведению.

Загрязнения успевают глубоко проникнуть в поверхность волокна, застыть и стать более устойчивыми к выведению, порой даже нарушая целостность материала. Это приводит к тому, что во время генеральной уборки люди тратят в два, а то и в три раза больше времени на очищение поверхностей, — уточнила эксперт.

Не стоит игнорировать и труднодоступные места. Многие люди привыкли не обращать внимание на грязь за шкафами и за кроватями. Как отметила эксперт, именно там скапливается больше всего пыли, которая с потоками воздуха распространяется по всей квартире.

Также лучше отказаться от использования средств с отдушкой. Они повышают риски развития воспаления легких и аллергических реакций, предупредила Гершензон. Кроме того, нет смысла покупать большое количество средств с разными составами. Так существует возможность случайно перепутать их и испортить мебель. Эксперт рекомендует приобрести универсальное моющее средство, которое подходит для любых поверхностей. Она добавила, что важно вовремя менять тряпки для уборки: губки для посуды можно использовать в течение недели, а тряпки — не больше месяца.

Врач-терапевт Андрей Рябков ранее рассказал, что при оптимальной влажности воздуха в доме или квартире бактериям и вирусам сложнее распространяться. По его словам, при сухом воздухе частицы пыли и грязи попадают в организм человека.