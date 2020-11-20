Клинику в Москве закрыли за сокрытие информации о заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/739caeb0-2b4b-11eb-b078-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор принял решение приостановить работу клиники «Чайка», расположенной в столичном бизнес-центре «Москва-Сити». Медучреждение скрыло информацию о 19 пациентах с COVID-19.

Об этом в Telegram-канале московского оперштаба сообщила эксперт управления Роспотребнадзора по столице Александра Нормова. Ведомство установило, что результаты тестов на коронавирусную инфекцию 19 пациентов дали положительный результат, однако руководство «Чайки» не передало информацию в контролирующие органы. Это создало угрозу дальнейшего распространения заболевания.

Мера государственного контроля в виде временного запрета деятельности предусматривает остановку работы учреждения на срок до 90 суток.

Накануне, 19 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не посещать публичные места без особой необходимости, передавал NEWS.ru. Главный санитарный врач РФ признала, что ситуация с COVID-19 в стране напряжённая, но уточнила, что ни в одном регионе нет взрывного роста заболеваемости.

За последние сутки в России выявили 24 318 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим показателем с начала пандемии.