Клинику хирурга Хайдарова проверит Росздравнадзор и Генпрокуратура Хирург Хайдаров назвал плановой проверку своей клиники Росздравнадзором

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тимур Хайдаров

Генпрокуратура и Росздравнадзор проведут проверку в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Эту информацию подтвердил и сам звездный хирург в беседе с Пятым каналом. Он подчеркнул, что проверка будет плановой.

Да, все верно. Так и есть. Это плановая проверка, — уточнил Хайдаров.

Генпрокуратура не будет принимать прямого участия — она будет следить за действия Росздравнадзора, чтобы он не превышал своих полномочий. По словам хирурга, такие проверки сейчас проводятся во многих клиниках, а с их полным списком можно ознакомиться на сайте надзорного ведомства. Хайдаров отметил, что это необходимо для контроля лицензионных требований и защиты граждан от некачественных услуг. Он добавил, что визит Росздравнадзора никак не связан с жалобами или скандалами.

Хайдаров ранее ликвидировал свою клинику ООО «Русская медицина». Согласно документу, предприятие было закрыто 15 января 2024 года. Сам Хайдаров опроверг связь между скандалами и закрытием клиники. Хирург объяснил, что просто открыл другое предприятие.

Певицы Слава и Любовь Успенская до этого публично рассказали, что Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.