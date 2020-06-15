Клинические испытания вакцины от COVID-19 в РФ могут начаться в августе

https://static.news.ru/photo/129a4c4c-af2e-11ea-a359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор российской фармацевтической компании «Биокад» Дмитрий Морозов выразил надежду, что до конца лета в РФ начнутся испытания на добровольцах вакцины от коронавирусной инфекции, над которой работают в компании.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Морозов заявил , что «Биокад» уже проводит «рутинные, доклинические испытания» образца вакцины. Специалисты определяют характеристики препарата, его протективные свойства и степень риска при использовании.

Я очень надеюсь, что к середине лета, к началу августа мы это закончим, и следующий этап — это испытания на добровольцах, — отметил глава «Биоакада».

Он уточнил, что до начала клинических испытаний образец вакцины опробуют на животных.

ВОЗ ранее включила девять прототипов вакцины от коронавируса, над которыми работают в России, в список перспективных разработок.

На 15 июня в РФ выявлено 537 210 случаев коронавирусной инфекции, 284 539 пациентов выздоровели, 7091 человек скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что если на рынке появятся сразу несколько вакцин от коронавируса, это будет наиболее правильным решением.