Ещё 4000 больных пневмонией в Москве могут быть заражены коронавирусом

https://static.news.ru/photo/74695c52-7bd9-11ea-b601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние ещё почти 4000 пациентов московских больниц имеет все признаки коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. У всех у них диагностирована пневмония.

При этом уже всем сейчас наглядно видно, что, по данным КТ и клиническому состоянию пациента, все эти лица болеют коронавирусной инфекцией, — цитирует её ТАСС.

По её словам, на наличие коронавируса указывает клиническая картина заболевания по мере нарастания симптомов. При этом зачастую их тесты показывают отрицательный результат.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли 106, писал NEWS.ru.