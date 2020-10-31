Клинер рассказал, как вывести различные неприятные запахи из квартиры

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Способы избавиться от зловония в доме зависят от происхождения дурного запаха. Использовать для борьбы с «ароматами» можно как профессиональную бытовую химию, так и подручные средства, рассказал руководитель клининговой компании Артур Кочетаров.

Например, запах мочи от белья и одежды легко уходит при обычной стирке, а чтобы вывести его с пола или мебели, можно купить специальный уничтожитель запаха или попробовать обойтись содой, уксусом и другими средствами, которые найдутся в каждом доме. Так, поверхности нужно засыпать содой, взять тряпку, смоченную перекисью водорода, и протереть. После можно засыпать пол или мебель содой ещё раз и через 12 часов собрать её пылесосом. Также можно использовать раствор уксуса (3–4 столовых ложки на 200 мл), растворы йода, марганцовки и хлорки. Стоит иметь в виду, что хлор опасен для домашних животных, а растворы могут оставлять следы, передаёт KP.RU.

От запаха животных, помимо спецсредства (600–1000 рублей за 500–750 мл), помогут растворы марганцовки, уксуса (1:4), засыпание загрязнённого места содой и протирание его перекисью. Можно использовать активированный уголь: разложить несколько десятков таблеток в очаге запаха.

Самый сложный — запах гари. Избавиться от него можно при помощи уборки с хлоркой, содой, лимонной кислотой. Также в продаже имеются различные поглотители запаха на гелевой основе, их придётся купить несколько.

Можно расставить по дому чашки с кофейными зёрнами или разложить ванилин. В магазинах восточных товаров продают сублимированные благовония в виде кубиков, кружков, конусов и прочих фигур. Иногда эти меры могут перебить запах гари. Если ничего не помогает, то вариант один — ремонт. Первым делом переклейте обои. Вызовите клининг с упором на химчистку мебели, — посоветовал Кочетаров.

Прокуренную комнату необходимо проветрить, мебель обработать паром (можно использовать отпариватель для одежды на максимальной мощности), весь съёмный текстиль постирать, а при влажной уборке добавить в воду средства бытовой химии или пару столовых ложек уксуса.

Купите в косметическом магазине освежитель воздуха, предназначенный для устранения табачного запаха. Существенная часть аромата сигарет после полной обработки уйдёт. Избавиться от остатков запаха помогут периодические проветривания помещения на протяжении последующей недели, — резюмировал специалист.

Как писал NEWS.ru ранее, несмотря на тщательную уборку больничных полов и стен, через некоторое время они снова могут быть источником инфекции и представлять угрозу здоровью. К такому выводу пришли американские эпидемиологи после обследования больниц в штатах Огайо и Вирджиния.