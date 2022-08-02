Глава Союза ветеранов Афганистана обратился к десантникам в День ВДВ Глава Союза ветеранов Афганистана Клинцевич пожелал десантникам победить и быстрее вернуться домой «живыми и здоровыми»

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Франц Клинцевич

Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в День ВДВ в разговоре с NEWS.ru обратился к российским десантникам и пожелал им «быстрее вернуться домой живыми и здоровыми к своим семьям». Профессиональный праздник бойцы отмечают 2 августа. Военнослужащих также поздравил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что представители данного рода войск в ходе СВО на Украине действуют умело и решительно.

Пожелал бы нашим бойцам ВДВ быстрой победы и всем быстрее вернуться домой живыми и здоровыми к своим семьям, родным и близким. Победы вам, ребята, — заявил Клинцевич.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании указа президента от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Днём рождения отечественных ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.