https://static.news.ru/photo/9e731036-652e-11ea-8d16-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: PavloKlimkin/twitter.com

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, когда можно будет считать, что на Украине наступил мир.

Мир — это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке, — цитирует Климкина «ПолитЭксперт».

На реплику экс-главы МИД Украины в своей традиционной ироничной манере отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Гимн Украины Климкин будет петь на территории украинского Генконсульства в Крыму — готовы рассмотреть заявку в кратчайшие сроки, — заявила Захарова.

Как передавал NEWS.ru, Павел Климкин, давая интервью интернет-каналу в феврале, назвал Киев «классическим городом третьего мира». Украина, по словам экс-министра, по многим параметрам значительно отстает от других развивающихся государств.