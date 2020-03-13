Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, когда можно будет считать, что на Украине наступил мир.
Мир — это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке, — цитирует Климкина «ПолитЭксперт».
На реплику экс-главы МИД Украины в своей традиционной ироничной манере отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Гимн Украины Климкин будет петь на территории украинского Генконсульства в Крыму — готовы рассмотреть заявку в кратчайшие сроки, — заявила Захарова.
Как передавал NEWS.ru, Павел Климкин, давая интервью интернет-каналу в феврале, назвал Киев «классическим городом третьего мира». Украина, по словам экс-министра, по многим параметрам значительно отстает от других развивающихся государств.