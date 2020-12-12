Климатологи спрогнозировали потепление зим в России в ближайшие годы

https://static.news.ru/photo/a7635552-3d55-11eb-8e83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зимы на территории России в ближайшие 5–10 лет станут значительно теплее. Об этом рассказал специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, учёный-климатолог Владимир Семёнов.

На протяжении последних 15 лет на европейской части России, по словам Семёнова, наблюдается отрицательная аномалия температуры.

Вторая половина января или (в некоторых регионах страны) февраля холоднее относительно нормы. Но при дальнейшем таянии морских льдов, то есть через 5–10 лет, всё должно нормализоваться, — цитирует URA.RU специалиста.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали о том, что декабрь в Москве на 300% был солнечней, чем в предыдущие годы. Но Семёнов призвал не связывать время солнечного сияния в столице с глобальным потеплением.

Каких-то тенденций, что декабри станут более солнечными, нет. Изменчивость в зимние месяцы очень сильная, поэтому мы всегда будем наблюдать аномалии либо в ту, либо в другую сторону, — заключил он.

По словам члена Русского географического общества и климатолога Екатерины Пестряковой, зима в этом году будет холоднее, при этом декабрь синоптики считают предзимьем. Циркуляция воздуха, по её словам, установится полностью после 22 декабря.

Как сообщал NEWS.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров различных стран объявить чрезвычайное положение в связи с ухудшением климатической ситуации. По его словам, страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, не исполняют взятые на себя обязательства по охране окружающей среды.