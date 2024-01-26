Климатологи предупредили о грядущем дефиците питьевой воды на Земле Ученые из США предупредили об угрозе дефицита питьевой воды

Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Человечеству грозит дефицит питьевой воды из-за стремительного истощения мировых грунтовых вод, заявили ученые Университета Калифорнии. По словам специалистов, которые приводятся в журнале Nature, в 71% всех известных резервуаров уровень воды постепенно снижается. При этом в 30% резервуаров отмечается ускоренное истощение. Предполагается, что это может привести к коллапсу сельского хозяйства.

В рамках исследования ученые из Калифорнии проанализировали показатели уровня воды в 1,7 тысячи водоносных комплексов, расположенных в разных точках планеты. На долю этих комплексов приходится около 75% мировой добычи грунтовых вод. В ходе анализа выяснилось, что уровень воды в значительной части резервуаров стремительно падал. Это явление было зафиксировано в засушливых регионах Земли, в частности в Северном Китае, Северной Индии, Пакистане и Иране. В то же время в 16% резервуаров уровень воды повысился.

Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов ранее заявил, что в ряде регионов России также может возникнуть дефицит воды. К их числу относятся Крым, Республика Калмыкия, Ставропольский край, а также район Нижнего Дона. По мнению Болгова, это связано с активным развитием промышленного производства и транспорта.