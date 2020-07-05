Климатолог заявил, что аномальная жара станет нормой для России

https://static.news.ru/photo/883cdbd4-beb7-11ea-93bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменения климата приведут к тому, что в ближайшие несколько лет 40-градусная жара станет нормой для российских регионов, сообщил заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН Владимир Семёнов.

По его словам, за последние 40 лет в стране в среднем потеплело на 2-2,5 градуса. Смена погодных условий происходила медленно, однако сейчас это стало «бросаться в глаза».

Резкие скачки погоды, когда жара сменяется ливнями и ураганами, всегда были характерны для юга России. Вскоре такая ситуация будет наблюдаться во всех регионах страны, — считает специалист.

Он уточнил, что данная тенденция не будет наблюдаться каждый год, но постепенно станет привычной для всех россиян. При этом из-за смены климата возрастёт опасность природных катаклизмов, которые всё чаще будут происходить в летний период.

Сейчас воздух становится более холодным и более влажным, а контраст температур между севером и средними широтами в некоторых регионах остаётся большим, — отметил Семёнов.

Климатолог пояснил, что в результате таких процессов возникают грозы и смерчи, передаёт URA.RU.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей ряда российских регионов об аномально жаркой погоде, которая ожидается в ближайшие дни. Температуры в некоторых областях будут достигать 43 градусов. Также в некоторых регионах прогнозируется высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые шесть месяцев текущего года в России стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в стране. По его словам, большой вклад в рекорд внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали экстремально тёплые значения. Он напомнил, что средняя температура января в РФ превышала норму на 10-11 градусов.