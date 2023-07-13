Климатолог рассказал, ждать ли петербуржцам «всемирного потопа» Климатолог Киселев: вода в Санкт-Петербурге к 2150 году может подняться на 140 см

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 2150 году в Санкт-Петербурге вода может подняться на 140 см, но ждать при этом «всемирного потопа» не стоит, рассказал старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев. В беседе со СМИ климатолог пояснил, что в таком случае возникнут подтопления конкретных районов в зависимости от рельефа города.

Если речная вода поднимется на метр, то затопления города все-таки не произойдет, но судьба конкретных районов и риски подтопления зависят уже от рельефа города. <...> Всемирного потопа, конечно, не будет, но наступление воды на сушу происходит, — уточнил эксперт.

По словам климатолога, при подъеме воды на 140 см Петербург защитит дамба, построенная специально для ситуаций, когда городу грозит несильное затопление. На то, чтобы приспособиться к условиям, будет некоторое время, но часть территорий в пригороде частично окажется под водой.

По мнению ученого, в случае роста воды Петербург может вернуться к решениям градостроителей Нидерландов, которые имеют многовековой опыт борьбы со стихией. Киселев напомнил, что эта европейская страна минимально пострадала в последние годы от наводнений, которые затапливали Бельгию и Германию. При этом, перенимая опыт западных градостроителей, важно учитывать специфику региона, подчеркнул климатолог.

Киселев ранее рассказал, что темпы глобального потепления в России на данный момент в два раза интенсивнее, чем в среднем на Земле. По его словам, для российских территорий при этом самым опасным является деградация вечной мерзлоты.