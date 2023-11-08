Климатолог рассказал о последствиях температурных рекордов Климатолог Киселев: рекорды температуры ведут к росту числа природных катастроф

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Температурные рекорды могут привести к росту числа природных аномалий и катастроф, рассказал в беседе с НСН научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев. Также он предупредил о влиянии потепления на судьбу городов, расположенных на берегах морей, и на могильники многолетней мерзлоты,

Как напомнил специалист, сентябрь 2023 года стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений и самым теплым в Москве за 176 лет. По словам эксперта, на сегодняшний день самым теплым считается 2016 год. Но из-за явления Эль-Ниньо, когда область нагретых приповерхностных вод в экваториальной части Тихого океана смещается к востоку, температурный рекорд может побить 2024 год, самой теплой окажется и вся пятилетка.

Увеличение температуры ведет к росту числа аномалий, катастроф — торнадо, штормы и так далее. <...> Поднимется уровень воды в Мировом океане, потому что тают ледники, а вода еще и расширяется при более высокой температуре. Это угрожает маленьким островным государствам в первую очередь, и Европе — той же Венеции или Голландии. Наш Санкт-Петербург тоже находится довольно низко, — предупредил эксперт.

По его словам, для России температурные рекорды представляют опасность и с точки зрения деградации многолетней мерзлоты, которая «окутывает» около 70% территории страны. В этом случае будут возникать проблемы со зданиями и инфраструктурой, в том числе дорогами и трубопроводами.

В самой вечной мерзлоте заложены парниковые газы, которые определяют глобальное потепление. Там еще вскроются и могильники, в которых «заморожены» болезни, — добавил климатолог.

Ранее кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин предупредил, что Эль-Ниньо может стать причиной экстремальных погодных явлений и оказать сильное воздействие на глобальный климат. Климатолог предположил, что пик нынешнего феномена должен прийтись на декабрь 2023 года и январь 2024 года.