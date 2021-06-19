Россиян предупредили о природных катаклизмах

https://static.news.ru/photo/494673b2-d1c2-11eb-9646-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Число природных катаклизмов в России может удвоится. Об этом заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв, сообщает «Радиоточка НСН».

Сильные ливни в Крыму и других южных регионах страны — это пример общей тенденции на увеличение количества неблагоприятных климатических явлений, считает он.

По статистике Росгидромета, по сравнению с концом прошлого века количество таких явлений удвоилось, — заявил он.

Киселёв также рассказал, что «лёгкие грибные дождички» заменяются более интенсивными ливнями. И к этому придётся адаптироваться в зависимости от рельефа каждого региона, что ставит сложные технические задачи. В частности, где-то нужно улучшать сети водоотвода.

Ранее климатолог Сергей Семёнов заявил, что о климатических изменениях можно говорить только в случае постоянного увеличения температуры на протяжении 30–50 лет. И хотя конкретный случай не говорит о глобальном потеплении, в целом такая тенденция действительно есть.

Эксперт предупредил, что пока в Москве не так тепло, чтобы в регионе появилось множество новых видов ядовитых змей или насекомых. Однако если жара будет систематической и в регионе станет теплее, то могут появиться.