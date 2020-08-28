Климатолог предрекла «суровую» зиму

https://static.news.ru/photo/0f6279c8-eb2e-11ea-871c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящая зима в России с большой вероятностью будет «суровой». Об этом заявила климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето, — цитирует специалиста URA.RU.

По словам Пестряковой, холода будут стоять серьёзные, но, скорее всего, не всю зиму. Придёт она уже в ноябре, подчеркнула климатолог.

Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнётся, — отметила Пестрякова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил: в любой день в период с сентября по начало октября может наступить «бабье лето». Однако, по его словам, им является не каждый период тёплой погоды после ненастья. Существует мнение, что «бабье лето» начинается с 14 сентября, но это не так. Нет чётких дат его наступления, отметил учёный.