Климатолог оценил риск возникновения потопа в Москве из-за больших сугробов

Из-за особенностей весеннего солнца снег в Москве будет таять постепенно, а значит, не стоит опасаться потопа, заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок. При этом он предположил, что в столице всё-таки может случиться половодье с «не очень выраженными критериями», пишет «Москва 24».

Надо полагать, что если будет интенсивное снеготаяние, то есть теплая погода неожиданно придёт и снег резко начнёт таять, то, конечно, несладко придётся. Но в Москве вывозят снег, хотя сугробы лежат большие. Столица всегда справляется с трудностями. Может быть, мы и придём к половодью с не очень выраженными критериями. Но я думаю, что всё будет хорошо, — заверил Терешонок.

Его поддержал гидролог Николай Болгов, который также считает, что ни о каком потопе речи идти не может. Он считает, что катастрофой пока «не пахнет», но воды в московских водохранилищах значительно прибавиться.

Ранее стало известно, что в минувшем январе погода в московском регионе была почти на один градус выше климатической нормы. При этом осадков выпало больше на треть, а московские сугробы выросли в полтора раза выше нормы.