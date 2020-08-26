Климатолог объяснил, почему осень придёт с опозданием

https://static.news.ru/photo/5d16affa-e80d-11ea-8bbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарём, из-за чего в 2020 году осень в России наступит в середине сентября. Об этом рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

По словам климатолога, наступление нового времени года определяется по климатической норме, которая зависит от конкретного региона, однако в последнее время эти параметры расходятся всё сильнее и сильнее. Таким образом, приход нового сезона становится всё более непредсказуемым. Виной тому является глобальное потепление, отметил Кокорин в интервью радио Sputnik.

В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень наступает позже, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в 2020 году в Центральной России разница между климатической и календарной нормой составит примерно две недели.

Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели, — пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал необычайно тёплый конец лета. Он заявил, что до конца августа на всей территории страны ожидается температура выше климатической нормы. По его словам, особенно тепло будет на Урале и в Поволжье, где аномалии могут достигнуть 8 градусов. В первую очередь речь идёт о Свердловской и Челябинской областях.