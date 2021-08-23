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Климатолог назвал сроки глобальной катастрофы

20:11, 23 августа 2021
Климатолог назвал сроки глобальной катастрофы Фото: pixabay.com
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Через сто лет уровень Мирового океана может подняться на пять метров, что приведёт к новому великому переселению народов. Такие сроки глобальной катастрофы назвал климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Как объяснил учёный, если уровень моря поднимется всего на несколько метров, то примерно 30 процентов территории планеты окажутся затопленными. Рябов подчеркнул, что эти земли самые густонаселённые.

Это приведёт к необходимости переселения огромного количества людей, перевода производств и переноса жилья, — предупредил Рябов.

Он добавил, что если страны мира смогут сократить выбросы парниковых газов и тем самым затормозить глобальное потепление на 300 лет, это даст возможность подготовиться к этому вызову со стороны природы.

В последнее время в различных частях света увеличилось число наводнений и лесных пожаров. В Организации Объединённых Наций (ООН) предрекли климатический апокалипсис. Там считают, что изменения, происходящие на Земле, более не могут описываться нейтральным понятием «глобальное потепление», лучше подходит определение «климатический хаос». Эти сведения основаны на анализе более 14 тысяч точечных исследований, которые по совокупности фактов рисуют апокалиптическую перспективу для человечества на ближайшие десятилетия.

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