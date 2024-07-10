Климатолог назвала признаки надвигающейся бури Климатолог Пестрякова: надвигающуюся бурю можно распознать по облакам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надвигающуюся бурю можно распознать по облакам, рассказала в беседе с MIR24.TV климатолог Екатерина Пестрякова. По ее словам, если на небе кучево-дождевые облака с рваными краями, значит, будет сильное усиление ветра.

Скажем, кучево-дождевые облака с рваными краями говорят об очень сильном усилении ветра. Бывает, еще несутся по небу облака-«клочья» фрактусы. Они тоже предвестники очень ненастной погоды, — объяснила эксперт.

Климатолог отметила, что самое страшное, если у кучевого облака снизу есть «запятушечки». Это означает, что будет сильный шквал, то есть горизонтальное мощное усиление ветра при перепаде температур, заключила Пестрякова.

Ранее стало известно, что во время грозы передвигаться лучше пешком. Уточняется, что не рекомендуется бегать или кататься на велосипедах, самокатах и роликах в такую непогоду. Также советуют не приближаться к высоким деревьям и линиям электропередачи.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что расхождение прогнозов погоды у метеорологических сервисов в интернете объясняется разницей между источниками данных. По словам синоптика, специализированные сайты и приложения по-разному абсорбируют информацию.