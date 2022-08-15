Климатолог Карнаухов рассказал о связи жары в Европе и наводнений в России Климатолог Карнаухов: жара в Европе и ливни в России связаны с глобальным потеплением

Фото: IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press

Климатолог Алексей Карнаухов рассказал порталу «Слово и Дело» о связи между экстремально жаркими температурами в Европе и сильнейшими ливнями, которые привели к наводнениям в Москве, Сочи и других городах. По его словам, это говорит о масштабных климатических изменениях, которые принято называть глобальным потеплением.

Повышение температуры приводит к тому, что, с одной стороны, быстрее идут процессы испарения. А с другой стороны, если происходит конденсация и начинается дождь, то он проходит интенсивнее. Поэтому периоды засух и наводнений приходят одновременно, — пояснил Карнаухов.

Он напомнил, что в 2010 году, когда в Москве горели торфяники, в Восточной Европе было сразу три наводнения. Кроме того, в результате торфяных пожаров на территории России повысился уровень угарного газа, что привело к гибели птиц и нашествию насекомых. А если учесть, что уровень превышения средней нормы температуры растет из-за того же глобального потепления, аналогичная «торфяная авария» летом может грозить непредсказуемыми последствиями. Чтобы избежать их, климатолог рекомендует проверить состояние торфяных выработок и возможность их обводнения.

Ранее зарубежные СМИ писали, что глобальное потепление может поставить крест на грандиозных планах ЕС перенести львиную долю грузоперевозок с суши на воду. Критическая ситуация сложилась на итальянской реке По и немецком Рейне, также впервые более чем за сто лет пересох исток Темзы.